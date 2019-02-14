تنفيذ 23 حكما قضائيا وضبط 13 مشتبه به فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها على المنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 23 حكما قضائيا، وضبط 13 مشتبه به، و4 خيال وجمال، بالإضافة إلى ضبط بائعين متجولين، و3 متسولين، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

كما أسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن ضبط 3 مسجلين خطر، وتنفيذ 49 حكما قضائيا، وفحص عدد من الشقق المفروشة، و ضبط 3 أسلحة نارية وبيضاء، ورفع وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.

وواصل ضباط شرطة المرافق جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تمت إزالة عشرات المخالفات والتعديات التى تتسبب فى إعاقة حركة السير بمنطقة الطالبية، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد وبولاق الدكرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.