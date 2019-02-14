تموين بورسعيد: قوافل "حياة كريمة" تجوب القرى لبيع السلع بأسعار تعاونية

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجا بعد أن نالت استحسان كافة المواطنين والأجهزة المعاونة خاصة بعد توفير السلع بأسعار تعاونية وتنافسية .

لافتا أن هناك تخفيضات تصل لـــ30 و50% على جميع السلع الغذائية وغيرها من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك المجمدة والطازجة التى تباع بمنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجمعات "آمان" التابعة لوزارة الداخلية.

وقال ثابت أن الرقابة التمونية والتجارية تكثف جهودها للتأكد من كافة السلع المعروضة بالمنافذ المشاركة بمبادرة الرئيس التى تسهم فى توفير السلع بالقرى الأكثر إحتياجا ومن هذه العروض فرخة 1200 جرام بـــ35 جنيها أوراك دجاج 950 جراما بــ25 جنيها 4 صدور بـــ30 جنيها 4 فرخات بــ70 جنيها صدور بانيه 900 جرام بـــ55 جنيها لحوم مكعبات 55بـــ جنيها الكيلو كبده بقرى بــ45 جنيها الكيلو بطاطس نصف مقلية 2,5 كيلو بــ30 جنيها.

وأضاف ثابت أن مبادرة حياة كريمة شهدت أسعار تنافسية فى السلع الغذائية حيث يباع كيلو الأرز بـ9,5 بدلامن 12 جنيها وكيلو السكر بـــ 8,5 بدلا من 10 جنيهات وكيلو عدرس أصفر تركى بــ16 جنيها بدلا من 22 جنيها وكيلو اللوبيا 20 جنيها بدلا من 36 وزجاجة الزيت بـ 10 جنيهات بدلا من 14 وزجاجة زيت لتر بــ15 جنيها بدلا من 21.

مؤكدا أن المبادرة التى تجوب القرى والأحياء الأكثر إحتياجا تهدف لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير السلع والمنتجات من المصنع للمستهلك بدون هامش ربح وبدون وسيط وتحت أشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية .