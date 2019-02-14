تفاصيل القبض على شبكة «شواذ» برأس البر أثناء ممارستهم الجنس بملابس نسائية

دمياط عبده عبد البارى

تمكن ضباط مباحث رأس البر، بالتنسيق مع مباحث الآداب، من القبض على شبكة «شواذ» ، يقومون بتنظيم حفلة جنسية بمناسبة الفلانتين، بإحدى شقق المنطقة الأولى بالمدينة.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد احمد عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر، والمقدم كريم عتلم رئيس قسم مكافحة الآداب، بقيام عددا من «المثليين» باتخاذ إحدى شقق المنطقة الأولى بمدينة رأس البر وكرا لممارسة اعمالهم المنافية للآداب.

تم اخطار اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، و العميد حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي بدمياط، الذين أمرا بتوجيه حملة لضبط المتهمين، وبتقنيين الإجراءات تمكن رجال مباحث راس البر من ضبط 4 شباب يمارسون الفجور، وهم " رضا. د" ومقيم بالإسكندرية، و"السيد. م"، و"عبد الرحمن. ش"، " محمد. ع "، وضبط المتهمين يرتدون ملابس نسائية، كما تم ضبط مستحضرات تجميل.

تم تحرير محضر حمل رقم 1691 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2019، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.