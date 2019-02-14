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الخميس، 14 فبراير 2019 04:57 م
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تعيين رمطان لعمامرة مستشارا دبلوماسيا للرئيس الجزائرى

الخميس، 14 فبراير 2019 04:27 م
تعيين رمطان لعمامرة مستشارا دبلوماسيا للرئيس الجزائرى رمطان لعمامرة
الجزائر (أ ش أ)
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، فى بيان اليوم الخميس، تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة وزيرا للدولة مستشارا ديبلوماسيا للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

ويشغل لعمامرة (66 سنة) منذ يوليو 2018 منصب عضو مجلس ادارة المنظمة الدولية غير الحكومية "كريسيس جروب" التى يوجد مقرها ببروكسل. وفى سبتمبر 2017، عين عضوا فى اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية.

كما شغل لعمامرة منصب وزير الشؤون الخارجية بالجزائر من 2013 إلى 2015 ثم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى من 2015 إلى 2017.

وعمل لعمامرة أيضا مفوضا للسلم والأمن للاتحاد الإفريقى (2008-2013)، وأمينا عاما بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، (2005-2007)، كما شغل منصب سفير الجزائر فى عدة دول منها الولايات المتحدة الامريكية وجيبوتى واثيوبيا.

 


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