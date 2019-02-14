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تعرف على شروط التقدم لعمادة كلية الآثار بجامعة الفيوم

الخميس، 14 فبراير 2019 02:52 م
تعرف على شروط التقدم لعمادة كلية الآثار بجامعة الفيوم جامعة الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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أعلن الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة عن فتح باب الترشح لعمادة كلية الآثار بالفيوم وذلك بناءً على القرار الوزاري الصادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 5 فبراير 2019.

وأكد الدكتور محمد عيسى، أن طلبات التقديم تستمر لمدة أسبوع بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا اعتبارًا من يوم السبت 16 فبراير وحتى الخميس 21 فبراير بمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتضمنت شروط قبول الأوراق أن يكون المترشح من العاملين بالكلية، وألا يكون محكوم عليه في إحدى من جرائم القوانين الخاصة بمدة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون المترشح متوليًا لأي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى ضرورة تقديم بعض المستندات في حال الرغبة في الترشح منها تقديم طلب باسم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبيان حالة وظيفية مختوم من الكلية بالإضافة إلى 6 نسخ من السيرة الذاتية إلى جانب تقديم 6 نسخ من خطة العمل الخاصة بالمترشح.


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