video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 05:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تحذيرات المرور أثناء العاصفة الترابية لمنع الحوادث

الخميس، 14 فبراير 2019 05:00 ص
تعرف على تحذيرات المرور أثناء العاصفة الترابية لمنع الحوادث عاصفة ترابية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، الالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

 

-يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

-يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

-يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم.

-عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

-منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

-تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

-عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

-منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.

-استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

-التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

اخبار الحوادث

اخبار المرور

العاصفة الترابية

اخبار مصر

ادارة المرور

حوادث الطرق

صلاحية الاطارات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة