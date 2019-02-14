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تعرف على أهم 8 تصريحات فى مؤتمر وارسو حول السلام والأمن بالشرق الأوسط

الخميس، 14 فبراير 2019 07:15 م
تعرف على أهم 8 تصريحات فى مؤتمر وارسو حول السلام والأمن بالشرق الأوسط مؤتمر وارسو
كتب : أحمد جمعة
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حظى مؤتمر وارسو الدولى حول السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والذى دعت إليه الولايات المتحدة،  بمشاركة كبيرة من دول عربية وأجنبية لبحث تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإرساء الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ووقف التمدد الإيرانى.

 

وأدلى عدد من المشاركين فى المؤتمر بتصريحات حول الدعوة الأمريكية لحشد لجهود لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة عبر مواجهة التمدد الإيرانى فى الدول العربية وجاء أبرز هذه التصريحات كالآتى:

 

نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس من وارسو: إيران أكبر تهديد للأمن فى الشرق الأوسط

 

بنس مع رئيس وزراء بولندا
بنس مع رئيس وزراء بولندا

وزير خارجية البحرين فى مؤتمر وارسو: دور الولايات المتحدة محورى لتعزيز السلام فى المنطقة

بومبيو ووزير خارجية البحرين

 

وزيرة خارجية النمسا كارين كيانسل من وارسو: دول الشرق الأوسط من حقها العيش بسلام

وزيرة خارجية النمسا كارين كيانسل

 

وزير خارجية بولندا فى مؤتمر وارسو: إيران تمارس سلوكا سيئا فى منطقة الشرق الأوسط

رئيس الوزراء البولندى مع بنس
رئيس الوزراء البولندى مع بنس

 

بومبيو فى ختام مؤتمر وارسو: يجب فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيرانى

بومبيو فى حوار مع رئيس وزراء بولندا
بومبيو فى حوار مع رئيس وزراء بولندا

رودى جوليانى مستشار الرئيس الأمريكى من وارسو: علينا إسقاط النظام الإيرانى

المبعوث الأمريكى الخاص بإيران: مؤتمر وارسو يهدف لبحث التحديات فى الشرق الأوسط

وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير: إجماعا دوليا على رفض سياسات إيران العدوانية والتوسعية


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