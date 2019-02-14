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تعرف على أبرز 17 تصريحًا لرئيس البرلمان × 10 ساعات لمناقشة تعديل الدستور

الخميس، 14 فبراير 2019 12:21 ص
تعرف على أبرز 17 تصريحًا لرئيس البرلمان × 10 ساعات لمناقشة تعديل الدستور على عبد العال
كتب ـ هشام عبد الجليل
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شهدت الثلاث جلسات العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، العديد من تصريحات "رئيس البرلمان" حول هذه التعديلات والرد على تساؤلات واستفسارات بعض النواب فى هذا الصدد واستمرت الجلسات الثلاثة قرابة العشر ساعات، وفيما يلى نرصد أبرز ما حاء فى الجلسات الثلاثة:

 

1- الرئيس السيسى لا يطمع فى الحكم ولا مد فترة الرئاسة

 

2- جلسة تعديل الدستور تاريخية والشعب سيكون صاحب الكلمة النهائية.

 

3- الدستور وثيقة قابلة للتعديل لمواكبة التغيير وسنجرى حوارًا مجتمعيًا.

 

4- مصر ليست دولة دينية ولا عسكرية وكوتة المرأة لا تتعارض مع الدستور.

 

5- تعديلات الدستور لإصلاح النظام السياسى وليست موجهة لشخص معين.

 

6- تعديلات الدستور ترسخ للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.

 

7- التعديلات الدستورية تضمن استمرار الدولة وتدعم أمن المواطن.

 

8- التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها.

 

9- تعديل الدستور يستحدث مواد.. و"لو طالب دراسات كتب عكس ده يأخد صفر".

 

10-  طبقنا اللائحة بكل مفرداتها فى التعديلات الدستورية.

 

11- التعديلات الدستورية لم تمس النظام البرلمانى وصلاحياته.

 

12 - مصر تحتاج لدستور جديد شامل والأمر قد يكون مثار نقاش بعد ذلك.

 

13 - الحكومة يمكنها إلغاء ندب القضاة دون الحاجة إلى تشريع.

 

14- مطالبا النواب عدم الحديث عن دساتير دول أخرى: أتركوا الأمر للمختصين.

 

15- سنستمع للسلطة القضائية فى تعديل الدستور ولا مساس باستقلال القضاء.

 

16- قانون المرور قيد الدراسة والقضاء العسكرى سابق بخطوة.

 

17- الدستور يدعم الفلاح وأدعم المرأة بتمثيل 50% وليس 25% فقط.


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