تضامن دمياط تنقذ أسرة مشردة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

تمكنت مديرية تضامن دمياط من انقاذ أسرة مشردة ضمن مبادرة "حياه كريمة"، بعد تلقى بلاغاً بوجودهم أسفل أحد الكبارى.

وكان حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط ورئيس فريق التدخل السريع قد تلقى بلاغا بوجود اسرة مشردة تقيم أسفل الكوبرى العلوى بالسنانية.

على الفور كلف اشرف سليم من فريق العمل بالمديرية بسرعة التوجه إلى الحالة وتقديم ما يلزم للاسرة من مستلزمات.

قامت جمعية المجمع الإسلامى الخيرى بالسنانية برئاسة المهندس سامى الجحر رئيس مجلس الإدارة بتأجير عنبر بدورة مياه لمده عامان بمبلغ 200 جنيه وتجهيزه بمستلزمات المعيشة من اثاث وإحتياجات أساسية.

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط على متابعة الحالة بصفة دورية وبانه سوف يتم توفير مشروع خضروات لها كمشروع إنتاجى لضمان دخل ثابت يساعدها على الحياة وياتى ذلك فى ضوء خطة المديرية نحو الدعم المقدم للمراة المعيلة من خلال الجمعيات الأهلية .

يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للقضاء على ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.