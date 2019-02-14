video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن دمياط تنقذ أسرة مشردة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 14 فبراير 2019 07:04 م
تضامن دمياط تنقذ أسرة مشردة ضمن مبادرة "حياة كريمة" إنقاذ الأسرة
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

تمكنت مديرية تضامن دمياط من انقاذ أسرة مشردة ضمن مبادرة "حياه كريمة"، بعد تلقى بلاغاً بوجودهم أسفل أحد الكبارى.

وكان حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط ورئيس فريق التدخل السريع قد تلقى بلاغا بوجود اسرة مشردة تقيم أسفل الكوبرى العلوى بالسنانية.

على الفور كلف اشرف سليم من فريق العمل بالمديرية بسرعة التوجه إلى الحالة وتقديم ما يلزم للاسرة من مستلزمات.

قامت جمعية المجمع الإسلامى الخيرى بالسنانية برئاسة المهندس سامى الجحر رئيس مجلس الإدارة بتأجير عنبر بدورة مياه لمده عامان بمبلغ 200 جنيه وتجهيزه بمستلزمات المعيشة من اثاث وإحتياجات أساسية.

أكد  وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط على متابعة الحالة بصفة دورية وبانه سوف يتم توفير مشروع خضروات لها  كمشروع إنتاجى لضمان  دخل ثابت يساعدها على الحياة وياتى ذلك فى ضوء خطة المديرية نحو  الدعم  المقدم للمراة المعيلة من خلال الجمعيات الأهلية .

يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للقضاء على ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع زوجة وإصابة زوجها بإختناق بسبب سخان غاز بقرية سيف الدين بدمياط

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار التضامن الاجتماعي




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة