تشكيل لجنة من الآثار لفحص 51 قطعة ضبطتها الشرطة بحوزة منقبين فى الوايلى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الوايلى بتشكيل لجنة من وزارة الآثار لفحص 51 قطعة تم ضبطها فى شقة لفحصها وبيان أثريتها من عدمه .

كانت البداية بورود معلومات إلى رجال مباحث قسم شرطة الوايلى بتورط 4 متهمين فى التنقيب عن الآثار فى أرضية شقة بالطابق الأرضى بععقار دائرة القسم.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وداهمت قوة الشقة وضبطت كلا من "محمود.م.م" 34 سنة، عامل، وزوجته "رشا.م.ح" 40 سنة، ربة منزل، وشقيقها "أحمد.م.ح" 33 سنة، عامل، و"سعيد.ع.م" 38 سنة، عامل.

وبالفحص تبين أن الشقة ملك الأول وفى ارضيتها حفره قطرها 3 أمتار × 4 أمتار بعمق 5 أمتار، وأدوات تنقيب، و51 قطعة من أوانى فخارية "يشتبه فى أثريتها"،

وبمواجهتهم اعترف المتهمين بالحفر للتنقيب عن الآثار، فتحرر لهم المحضر اللازم وقررت النيابة حبسهم وتشكيل لجنة لفحص مدى أثرية المضبوطات.