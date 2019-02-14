تزامنا مع الطقس السيئ.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء × 5 معلومات

كتب محمود راغب

حالة من الطقس السيئ تضرب البلاد خلال الأيام الحالية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء بالبلاد بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية.

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء تزامنا مع الطقس السيئ كما يلى:.

- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15إلى 16 درجة مئوية.

- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية من 13 إلى 14 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 14 إلى 15 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة .

- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة، وبمحافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة.