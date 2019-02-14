تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات والعقارات والنفط والغاز.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.67% خاسرا عدد 35.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5197.38 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.89% خاسرا عدد 48.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5419.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسرا عدد 8.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4796.37 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 180 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار كويتى عبر 6458 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%.

وجاء سهم يوباك على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.61%، تليه أسمنت بنسبة 6.71%، ثم أسمنت أبيض بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "الإثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.68% ثم رمال بنسبة 8.62%، ثم مزايا بنسبة 8.51%.