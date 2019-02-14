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الخميس، 14 فبراير 2019 03:37 م
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تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام تعاملات بضغوط هبوط الصناعة

الخميس، 14 فبراير 2019 01:54 م
تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام تعاملات بضغوط هبوط الصناعة بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرا عدد 2.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1371.98 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والبنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم، بقيمة قدرها مليون دينار بحرينى.
  
وقاد التراجع قطاع الصناعة بنسبة 9.42%، بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.64% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%.
 

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