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الخميس، 14 فبراير 2019 01:59 م
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تراجع بورصة قطر فى ختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 14 فبراير 2019 01:44 م
تراجع بورصة قطر فى ختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.35% خاسرة 239.19 نقطة، ليغلق عند مستوى 9941.50 نقطة.
 
  
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.8 مليون سهم بقيمة 286.9 مليون ريال قطرى عبر  6402 صفقة، وارتفع 7 أسهم، وانخفض 37 سهم، واستقر سهمين.
 
  
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 6.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%.

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