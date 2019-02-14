تحرير 927 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 927 مخالفة مرورية متنوعة وشملت451 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"و17 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و23 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز14 سيارة، و50 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و16مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 15 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و13 مخالفة بيئة، و101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وتحرير 14 مخالفة خط السير ، و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و8 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 35 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و17مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات، و14 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 4 سيارات متروكة، و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و24 مخالفة مواقف عشوائية، و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير25 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.