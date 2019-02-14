تأكيدا لليوم السابع.. فودافون واتصالات تحصلان على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات بالمدن المغلقة

كتبت- هبة السيد

حصلت شركتى فودافون واتصالات، على ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة "الكومباوند" من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ويمنح الترخيص لشركتين الحق في تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية Triple Play داخل المجتمعات العمرانية المغلقة "الكومباوند"، وهى الخدمات المتطورة المتكاملة التى تمكن العملاء من الحصول على خدمات الإنترنت، والـ TV وخدمات متكاملة عبر الألياف الضوئية (الفايبر).

وعلق المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، قائلاً:" إن الرخصة الجديدة تأتي تماشياً مع خطة الشركة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للنهوض بالمحتوى وإتاحة سرعات أعلى للإنترنت داخل المجتمعات العمرانية المغلقة".

وكشف المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية و الحكومية بـ"فودافون" مصر، أن الشركة حصلت على ترخيص انشاء وتشغيل خدمات الاتصالات فى المجتمعات العمرانية المغلقة "الكمباوند من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأوضح عصام فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة أن الرخصة ستمكن الشركة من تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية triple play داخل تلك المجتمعات ومنها الإنترنت و خدمات رقمية، و TV اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية.

وكان مصدر رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق أن الجهاز سيمنح رخصتين لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية بالمدن المغلقة لشركتى اتصالات وفودافون.