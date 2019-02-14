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تأجيل محاكمة زوجة الأب المتهمة بتعذيب طفلتى المرج لـ24 فبراير الجارى

الخميس، 14 فبراير 2019 12:16 م
تأجيل محاكمة زوجة الأب المتهمة بتعذيب طفلتى المرج لـ24 فبراير الجارى طفلتا المرج - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنح المرج، تأجيل محاكمة زوجة الأب المتهمة بتعذيب طفلتى زوجها لجلسة 24 فبراير  .

 

كانت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، أحالت المتهمة بتعذيب الطفلتين روضة "10 سنوات"، وفاطمة "7 سنوات" للمحاكمة، وذلك بعدما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعرض المجنى عليهما للتعذيب.

 

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة بالعثور على طفلتين، على جسدهما آثار تعذيب، مصابتين بحالة إعياء شديد وتعانيان من الرعب والخوف وفى حالة من البكاء شديد.

 

انتقلت قوة وتبين لها أن الطفلتين هما روضة "10 سنوات"، وفاطمة "7 سنوات" وبسؤالهما عن الفاعل، أكدتا أن زوجة أبيهما عذبتهما بعلم والدهما.

 

وتوصل رجال المباحث إلى والدة الطفلتين التى اتهمت زوجة مطلقها بتعذيبهما، وأكدت التحريات تورط المتهمة بتعذيب الطفلتين بواسطة سكين.

 

وبتطوير مناقشة الضحيتين كشفتا عن أن زوجة أبيهما طردتهما من المنزل، وهددتهما بتقطيع جسدهما وتعبئتهما فى أكياس إذا عادتا إليه ثانية، فخرجتا وسارتا بمفردهما فى الشارع وجلستا أمام أحد المنازل، وعندما شاهدتهما طفلة طلبت منهما النوم بصحبتها فى مسكنها، وهناك اشترت لهما والدة الطفلة وتدعى "أسماء" ملابس وألعاب وأحسنت معاملتهما وأبلغت الشرطة.


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