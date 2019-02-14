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بومبيو من وارسو: أمريكا تستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن مع كوريا الشمالية

الخميس، 14 فبراير 2019 10:49 م
بومبيو من وارسو: أمريكا تستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن مع كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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ذكر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تستهدف "الوصول لأبعد مدى ممكن" مع بيونج يانج قبيل قمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى فيتنام هذا الشهر.

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضى أنه سيعقد قمة ثانية مع كيم فى هانوى يومى 27 و28 فبراير، وقال بومبيو فى مؤتمر صحفى بوارسو عقب مؤتمر بشأن الشرق الأوسط "نستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن خلال أسبوعين من الآن".

وأضاف "هذا لا يتعلق فقط بالمسألة الأساسية المتعلقة بنزع السلاح النووى التى اتفقا عليها فى سنغافورة"، فى إشارة إلى القمة التاريخية بين ترامب وكيم فى يونيو. تابع قائلا "سنتحدث بالتأكيد عن كيف يمكننا... خفض التوتر والمخاطر العسكرية.. كي يتسنى لنا الوصول إلى السلام والأمن فى شبه الجزيرة (الكورية) أيضا".

 

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