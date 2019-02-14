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بومبيو: قمة وارسو تهدف لتعزيز أهدافنا الأمنية المشتركة بمنطقة مليئة بالنزاع

الخميس، 14 فبراير 2019 02:18 م
بومبيو: قمة وارسو تهدف لتعزيز أهدافنا الأمنية المشتركة بمنطقة مليئة بالنزاع قمة وارسو
كتبت إنجى مجدى
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فى مقال رأى مشترك على موقع شبكة سي إن إن، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ونظيره البولندى، جاسيك تشابوتوفيتشن، إن قمة وارسو من أجل الشرق الأوسط، "تهدف إلى إقامة شراكات أقوى وتعزيز أهدافنا الأمنية المشتركة فى منطقة مليئة بالنزاع".

 

وأضافا فى مقالهما، الخميس، إنهما سعيا للحصول على تضامن جميع البلدان هذا الأسبوع فى وارسو، حيث يعقد حاليا القمة الوزارية لتعزيز مستقبل السلام والأمن فى الشرق الأوسط. وقال الدبلوماسيان البارزان أيضا إن الاجتماع الذى يضم أكثر من 60 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى هو لقاء "تاريخى لإظهار جديتنا ووحدة هدفنا."

وأشار بومبيو ونظيره البولندى إلى أن المواضيع المطروحة للمناقشة فى وارسو تشمل "عدم الاستقرار العنيف فى سوريا واليمن، وكذلك الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين". وقالوا إنه من المتوقع أن يناقش المؤتمر قضايا مثل انتشار الصواريخ وأمن الطاقة والتهديدات الناشئة على شبكة الإنترنت ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية.

وتابع تشابوتوفيتش وبومبيو فى مقالهما: "إن هدفنا الأوسع هو الاستماع إلى أفكار كل أمة بشكل واضح وصريح عن كيفية إحراز تقدم فى هذه القضايا وأكثر من ذلك..  يحدونا الأمل فى أن تؤدى المحادثات الحقيقية إلى تحرك حقيقى".

 


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