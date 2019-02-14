video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو عن مؤتمر وارسو : نطور خطة لوقف تمدد إيران فى المنطقة

الخميس، 14 فبراير 2019 07:43 م
بومبيو عن مؤتمر وارسو : نطور خطة لوقف تمدد إيران فى المنطقة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات
إضافة تعليق

تحدث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن تفاصيل مؤتمر وارسو فى مقابلة مع قناة الحرة الخميس قائلاً إن الولايات المتحدة ستعمل فى الأسابيع المقبلة على تطوير خطة بالتعاون مع العديد من الدول لوضع تصور حول كيفية وقف تمدد نفوذ إيران فى المنطقة.

 
وشدد الوزير، فى التصريحات التى أدلى بها عقب مؤتمر الشرق الأوسط فى العاصمة البولندية وارسو، على أن واشنطن "تريد التأكد من عدم توفر المال لقائد فيلق القدس قاسم سليمانى لنشر الإرهاب". وأكد فى المقابل أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيرانى وتريد له النجاح".

 

وأوضح فى المقابلة التي أجراها معه مراسل "الحرة" إن حزب الله الذى تدعمه إيران "أصبح اليوم أقوى مما كان عليه قبل سنوات"، معربا عن أسفه "لعدم حضور لبنان فى مؤتمر وارسو" الذى شاركت فيه أكثر من 60 دولة بينها دول عربية.

 

وأكد بومبيو أن مؤتمر وارسو يشكل خطوة إيجابية من أجل تنظيم الوضع فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى فى التاريخ الحديث شهدنا وفدا إسرائيليا جنبا إلى جنب مع وفود عربية". وأعرب عن أسفه من جهة أخرى "لغياب الفلسطينيين عن اللقاء الدولى".

 

وتطرق بومبيو للانسحاب الأمريكى المرتقب من سوريا، وأكد أنه يمثل "تغييرا فى التكتيكات وليس فى الاستراتيجية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أهم 8 تصريحات فى مؤتمر وارسو حول السلام والأمن بالشرق الأوسط

مؤتمر وارسو.. نواة تحالفات جديدة لمواجهة إيران والإرهاب بالشرق الأوسط.. صور

مؤتمر وارسو.. واشنطن تحشد وإيران تترقب وموسكو ترد بـ"قمة سوتشى".. نواة تحالفات أمريكية جديدة فى الشرق الأوسط.. محامى ترامب يمثل المعارضة الإيرانية ويصف النظام بـ"القاتل".. ومخاوف من تحرك عسكرى ضد طهران

مؤتمر وارسو

وارسو

مؤتمر وارسو 2019

اخبار مؤتمر وارسو

الولايات المتحدة الامريكية

قمة وارسو

مايك بومبيو

ايران

اخبار وارسو

اخبار ايران




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة