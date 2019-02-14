بومبيو عن مؤتمر وارسو : نطور خطة لوقف تمدد إيران فى المنطقة

تحدث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن تفاصيل مؤتمر وارسو فى مقابلة مع قناة الحرة الخميس قائلاً إن الولايات المتحدة ستعمل فى الأسابيع المقبلة على تطوير خطة بالتعاون مع العديد من الدول لوضع تصور حول كيفية وقف تمدد نفوذ إيران فى المنطقة.
وأوضح فى المقابلة التي أجراها معه مراسل "الحرة" إن حزب الله الذى تدعمه إيران "أصبح اليوم أقوى مما كان عليه قبل سنوات"، معربا عن أسفه "لعدم حضور لبنان فى مؤتمر وارسو" الذى شاركت فيه أكثر من 60 دولة بينها دول عربية.
وأكد بومبيو أن مؤتمر وارسو يشكل خطوة إيجابية من أجل تنظيم الوضع فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى فى التاريخ الحديث شهدنا وفدا إسرائيليا جنبا إلى جنب مع وفود عربية". وأعرب عن أسفه من جهة أخرى "لغياب الفلسطينيين عن اللقاء الدولى".
وتطرق بومبيو للانسحاب الأمريكى المرتقب من سوريا، وأكد أنه يمثل "تغييرا فى التكتيكات وليس فى الاستراتيجية".
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