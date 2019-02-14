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بوتين لتركيا وإيران: يجب ألا نتغاضى عن وجود متشددين فى إدلب السورية

الخميس، 14 فبراير 2019 03:52 م
بوتين لتركيا وإيران: يجب ألا نتغاضى عن وجود متشددين فى إدلب السورية بوتين
سوتشى(رويترز)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس لنظيريه التركى والإيرانى، إنه يجب عدم التغاضى عن وجود "جماعات إرهابية" فى منطقة إدلب السورية.

وكان بوتين يتحدث فى قمة يستضيفها فى منتجع سوتشى المطل على البحر الأسود لبحث مستقبل سوريا مع الرئيسين التركى رجب طيب أردوغان والإيرانى حسن روحانى.

وتقول موسكو إن متشددين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة يسيطرون حاليا على معظم أنحاء إدلب، وتريد تحركا عسكريا لطردهم من هناك.

من جهته قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى لنظيريه الروسى والتركى اليوم الخميس، إنه يدعم مسعى لتطهير منطقة إدلب بسوريا من مقاتلين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة، وأضاف أنه سيكون من الخطأ تركهم يخرجون من مأزقهم لمجرد أنهم غيروا اسمهم.


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