بروتوكول لتدريب أعضاء الهيئات القضائية على وسائل تسوية منازعات الاستثمار

كتب إبراهيم قاسم

وقع قطاع التحكيم بوزارة العدل بروتوكول تعاون مع المعهد الملكى البريطانى للمحكمين، وذلك بهدف ممارسة قاعدة التحكيم على نطاق أوسع فى مصر.

وأناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية لتوقيع البروتوكول الذى يقتضى تدريب أعضاء الجهات و الهيئات القضائية على الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار مثل التحكيم و الوساطة والتفاوض، مما يساهم فى تعزيز ممارسة التحكيم فى مصر بالعنصر البشرى المؤهل بقدر كاف من الدراية والكفاءة للعمل بالمراكز والمعاهد التحكيم الدولية وجذب المزيد من تلك المعاهد، وذلك بهدف إيجاد آلية مقبولة دولياً لتسوية المنازعات بين المستثمرين من أجل تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الدولية.

ويذكر أن مقر المعهد الملكى البريطانى للمحكمين بمصر يمارس نشاطه منذ عشرين عاماً ويضم فى عضويته ستة عشر ألف عضواً من مائة وثلاثة وثلاثين دولة.