برلمانيو محافظة الإسكندرية يعلنون موافقتهم على مبدأ تعديلات الدستور

كتب ـ هشام عبد الجليل

أعلن عدد من نواب محافظة الإسكندرية موافقتهم على مبدأ تعديل الدستور، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى يتم التوصيت خلالها نداء بالاسم.

وفيما يلى نرصد أبرز الأسماء: أبو العباس التركى

هند الجبالى

حسين خاطر

سامح السائح

عمر الغنيمى

صلاح عيسى

عمرو جمال

طارق السيد

حسنى حافظ

سمير البطيخى

أشرف رشاد عثمان

محمد الكورانى

مصطفى الطلخاوزى

حسن خير الله

رزق راغب

سامى رمضان

إبراهيم عبد الوهاب

وعلق النائب إبراهيم عبد الوهاب عقب إعلان موافقته على التعديلات قائلا: "هناك حاجة ملحة لدستور جديد وعدم ترقيع الدستور الحالى، أطالب بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد خلال عام 2020 يكون هدفه إرساء تداول السلطة، رافضا مبدأ تعديل مواد لأشخاص بعينها".

وعلق الدكتور على عبد العال، قائلا: "كلامك محل اعتبار وسيأتى يوما وسيكون هناك دستورا جديدا".

وفى نفس الصدد أعلن النائب كمال أحمد تحفظه على بعض المواد المقترحة للتعديل، قائلا: "فيما يخص مجلس الشيوخ المقترح للتعديل كما هو فى 2005 ولابد أن يكون له دور وليس مجرد رأى، مطالبا بعدم إشراك الجيش المصرى فى الحياة السياسية، مؤكدا أن الجيش المصرى يحمى الشرعية، ومعربا على اعتراضه على المادة المتعلقة بالقضاء".

فيما أعلن النائب هيثم الحريرى رفضه للتعديلات الدستورية.