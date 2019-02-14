الوحدة المحلية بأدفو تشن حملة لتفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على الأراضى

أسوان ندى سليم

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم الخميس، 12 قرار إزالة فورى لحالات تعدى على الأراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 2200 م 2 وذلك بمناطق "عزبة البوسطة والعوينية والخوى" التابعة لقرية الحجز بحرى.

وأشار العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو، إلى أن حالات التعدى كانت عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بإرتفاع 2,5 م، موضحاً بأن الحملة تمت بقيادة العميد مأمور مركز شرطة إدفو وتحت إشراف نائب رئيس الوحدة المحلية وبمشاركة العاملين بمختلف الإدارات مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل حيث نجحت فى إقتحام موقع التعديات والتعامل الفورى معها .