"الهجرة" تطلق العدد الثانى من مجلة مصر معاك ضمن أدوات التواصل مع المصريين بالخارج

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثانى من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، التى أصبحت أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهرى.

وهذا وترحب الوزارة بتلقى مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر فى صفحات المجلة حتى تكون صوتا للجاليات المصرية المغتربة.

وتضم المجلة، فى عددها الجديد، الكثير من الأخبار الحصرية عن الوزارة، ونصائح للمصريين الراغبين فى الالتحاق بالدراسة فى الخارج، وعددًا من الأبواب التى تعكس روح الوطن من إنجازات الدولة وكذلك فنون والثقافة المصرية الأصيلة، إضافة إلى آخر مستجدات التواصل مع العلماء والخبراء المصريين حول العالم، فضلاً عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر