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النمسا تحظر رفع علم الإخوان فى الأماكن العامة بدءا من الشهر المقبل

الخميس، 14 فبراير 2019 11:01 ص
النمسا تحظر رفع علم الإخوان فى الأماكن العامة بدءا من الشهر المقبل وزير داخلية النمسا
ريم عبد الحميد
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قال موقع "بريتبارت نيوز" الأمريكى، إن وزارة الداخلية النمساوية قامت بحظر الأعلام والشعارات الخاصة بعدد من التنظيمات المتطرفة منها شعار الإخوان.

 

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام نمساوية، فأنه من بين 13 علما قامت الداخلية النمساوية بحظرهم على أن يتم التطبيق بداية من الشهر المقبل، علم الإخوان الشهير المصمم من سيفين ومصحف تحت شعار "وأعدوا"، وقامت أيضا بحظر علم حزب الله وحزب العمال الكردستانى وحركة جرى ولفز الفاشية فى تركيا.

 

ويمتد الحظر ليشمل أى عرض للأعلام أو للرموز فى الأماكن العامة، ويعرض من يقوم بذلك لغرامة تصل إلى 4 آلاف يورو، و10 آلاف يور وفى حال تكرار الأمر.

 

وكان خطة حظر الأعلام والرموز جهد مشترك من الحزبين المكونيين للائتلاف الحاكم فى النمسا وهما حزب الشعب وحزب الحرية، وجاء بعد حظر سابق شمل أعلام داعش والقاعدة.

 

وسيعفى من الحظر من لا يستخدمون تلك الرموز لتأييد الجماعات التى تمثلها، كأن تستخدم فى وسائل الإعلام والأفلام والمعارض والاستخدام الأكاديمى.


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