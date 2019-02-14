النقل النهرى تعلن انتهاء فترة السد الشتوية.. واختفاء شحوط السفن مقارنة بالعام الماضى

أسوان - ندى سليم

أعلن المهندس محمد الشربينى، مدير عام النقل النهرى بمنطقة مصر العليا، عن انتهاء فترة السد الشتوية التى بدأت فى شهر يناير الماضى، والتى تؤثر على حركة الملاحة النهرية، مؤكدًا تراجع ظاهرة الشحوط التى لحقت بالبواخر السياحية العام الماضى.

وأرجع مدير عام النقل النهرى، لـ"اليوم السابع"، أسباب انحصار حالات الشحوط للسفن هذا العام إلى عدة أسباب؛ أهمها تطهير المجرى الملاحى وخاصة المناطق التى تجلت بها الظاهرة، مثل مرسى كوم أمبو، فضلاً عن الاستعانة بشمندورات لتيسير الحركة أمام قائدى السفن وتحذيرهم من أماكن الشحوط.