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الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين فى قضايا حقوقية بالرياض

الخميس، 14 فبراير 2019 12:04 م
الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين فى قضايا حقوقية بالرياض الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين
إيمان حنا
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بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعدد من المشاريع التنموية فى منطقة الرياض، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة فى قضايا حقوقية وليست جنائية، حسبما أورد وكالة الأنباء الرمية "واس".

 

وأضافت الوكالة، أن المطلق سراحهم لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

 

وكان الملك سلمان قد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة حائل بمناسبة زيارته للمنطقة فى نوفمبر الماضى، ممن كانوا محتجزين على ذمة قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.


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