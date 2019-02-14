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المتحدث باسم الجيش الليبى: نخوض معركة شاملة ضد الإرهاب فى الأراضي الليبية

الخميس، 14 فبراير 2019 08:23 م
المتحدث باسم الجيش الليبى: نخوض معركة شاملة ضد الإرهاب فى الأراضي الليبية المتحدث باسم الجيش الليبى العميد أحمد المسمارى
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الجيش الليبى العميد أحمد المسمارى أن قوات الجيش تخوض معركة شاملة ضد الإرهاب فى كافة الأراضى الليبية.
وقال المسمارى - فى تصريح لقناة (إكسترا نيوز) اليوم /الخميس/ - إن منطقة الجنوب الليبى أصبحت ملاذا لكل الإرهابيين الفارين من معركة الكرامة، مشيرا إلى أن الإرهابيين الفارين قاموا بتشكيل كتلة إرهابية إجرامية مع مرتزقة أجانب فى منطقة الجنوب الغربى.
وشدد على أن القوات المسلحة الليبية ستتواجد في أى منطقة تتخذها الجماعات الإرهابية ملاذا لها، مبينا فى الوقت ذاته أن مهمة الجيش الليبى استعادة كرامة وهيبة البلاد، وتمكين الشعب الليبي من اختيار نظامهم وحكمهم بشكل طبيعي وآمن، فضلا عن القيام باستحقاقته الدستورية.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم ببث شائعات مغرضة حول الجيش الليبي وقادته، وذلك عبر قنواتهم الإعلامية ومموليهم من تركيا وقطر لإعاقة وإحباط عملياته لتطهير البلاد من الإرهاب، مؤكدا أن هذه الشائعات لن تنال من عزيمة الجيش.

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