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المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 15 ألف نقطة بمستهل تعاملات الخميس

الخميس، 14 فبراير 2019 10:20 ص
المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 15 ألف نقطة بمستهل تعاملات الخميس البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 15058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 18972 نقطة.
 
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 713 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1802 نقطة.

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