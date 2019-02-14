الكشف على 2 مليون مواطن بحملة 100 مليون صحة وصرف العلاج لــ18 ألف بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية والتى كانت قد أنطلقت بمحافظة سوهاج منذ الأول من ديسمبر الماضى وتستمر حتى 28 فبراير 2019، قامت بتوقيع الكشف الطبى على 2 مليون مواطن ضمن الفئة المستهدفة من إجمالى 2 مليون و800 ألف مواطن على مستوى المحافظة.

وأضاف جميعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أن إجمالى عدد من تم صرف العلاج لهم 18 ألف حالة حتى الأن، بالإضافة إلى الأمراض الغير سارية والتى يتم توجيهها فورا إلى المستشفيات المختلفة الموجودة بالمحافظة، وذلك لتلقى العلاج للحالات المرضية المسجلة ضمن المبادرة والتى بلغ عددها ما يقرب من 120 ألف حالة تقريبا.

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج حددت 222 مكانًا لإجراء كل أعمال المسح الخاص بالحملة، بالإضافة إلى 10 فرق متنقلة، بإجمالى 900 فريق يعملون على فترتين للقيام بعملية المسح على نحو 2.8 مليون مواطن من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق وهم إجمالى المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات وهذه النقاط والتمركزات الموجودة، بمراكز طما وطهطا وجهينة والمراغة وحى شرق وحى غرب ومركز سوهاج ومركز جزيرة شندويل والعسيرات وجرجا والبلينا والمنشاه ودار السلام وأخميم.

وبلغ إجمالى المشاركين فى الحملة حوالى 5000 شخص ما بين طبيب صيدلة وأسنان وعلاج طبيعى وتمريض ومدخلى بيانات وإداريين وخدمات معاونة وتتم عملية الفحص عن طريق شك المريض وأخذ نقطتى دم الأولى لتحليل السكر والثانية لتحليل فيروس "سي" وتظهر نتيجة التحليل خلال 20 دقيقة ومن تثبت التحاليل أنه إيجابى فيروس "سي" سيتم عمل كارت له محدد فيه مكان تلقى العلاج وميعاده وسيكون العلاج بالمجان.