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القوى العاملة: انتهاء قبول طلبات 200 سائق للعمل فى السعودية الأحد

الخميس، 14 فبراير 2019 08:43 ص
القوى العاملة: انتهاء قبول طلبات 200 سائق للعمل فى السعودية الأحد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تنتهى وزارة القوى العاملة، من قبول طلبات 200 سائق للعمل فى الرياض بالمملكة العربية السعودية الأحد المقبل، وذلك برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى؛ أى ما يوازى 10 آلاف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافى تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.
 
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلا عن خبرة فى قيادة الاتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.
 
وأوضح سعفان، أن المستندات المطلوبة هى "شهادة المؤهل الدراسى، صورة من بطاقة الرقم القومى، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.
 
وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما فى القاهرة؛ لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أى أتعاب نظير تعاقده أو سفره.
 
وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرهاـ 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.
 

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