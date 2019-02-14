القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة قبل ترويجها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط ادارة البحث الجنائى من القبض على عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بالقبض على كلا من المتهم "محمد.ع"، 36 عام، عاطل، بحوزته 50 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سيد.ع " 40 عام عاطل، بحوزته 10 اقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.