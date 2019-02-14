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القبض على تاجر ملابس بحوزته 11 تذكرة هيروين فى المنوفية

الخميس، 14 فبراير 2019 09:51 ص
القبض على تاجر ملابس بحوزته 11 تذكرة هيروين فى المنوفية هيروين -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من ضبط تاجر ملابس بحوزته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "عبد الفتاح.م" 29 عاما تاجر ملابس مقيم بمدينة شبين الكوم، وبحوزته 11 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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