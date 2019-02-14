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الفريق التراس: نتعاون مع الجانب الألمانى فى نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة

الخميس، 14 فبراير 2019 01:13 م
الفريق التراس: نتعاون مع الجانب الألمانى فى نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة الفريق عبد المنعم التراس يشهد توقيع برتوكول لإنشاء خطوط انتاج أنابيب البروثلين مع وفد المانى
كتب زكى القاضى
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رحب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بوفد شركة بنفيلد الالمانية، وذلك قبل بدء فعاليات توقيع برتوكول لإنشاء خطوط  انتاج  أنابيب بولى ايثلين، فى مصر بين الجانبين، والذى يعد احد اهم مجالات التعاون مع الجانب الألمانى ويصب فىمصلحة الشعب المصرى.

وفد شركة بنفيلد الالمانية، فعاليات توقيع برتوكول لإنشاء خطوط انتاج أنابيب البروثلين (1)

واكد الفريق التراس ان المشروع مهم للغاية ويحقق مطالب شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك مشروعات وزارةالاسكان، وكافة المشاريع على مستوى الجمهورية.

اوضح الفريق التراس، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى تعميق ونقل التكنولوجيات الحديثة، لذلك كان الاتجاه نحو المانيا باعتبارها اهم قلاع الصناعة فى العالم، بما يتماشى مع السياسة التى ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانفتاح على كافة التكنولوجيات، خاصة ان هناك زيارة قريبة للرئيس السيسى الى المانيا.

وفد شركة بنفيلد الالمانية، فعاليات توقيع برتوكول لإنشاء خطوط انتاج أنابيب البروثلين (2)

واشار الفريق التراس، الى انه زار برلين مؤخرا فى زيارة استغرقت عدة ايام، شعر فيها بحجم الاهتمام المطلوب من الجانب الألمانىبالعمل فى مصر، باعتبارها مدخل وبوابة لأفريقيا، وهو ما يؤكد ان مجالات التعاون ستتواصل بين الجانبين، مؤكدا ان العديد من الشركات الالمانية أعربت عّن فتح مجالات عمل مع الهيئة العربية وهو ما سيتم العمل عليه فى الفترة المقبلة.

 

وتطرق الفريق التراس، الى اللقاءات المشتركة مع الجانب الألمانى، والذى وضحت فيه رغبة المانيا للعمل مع مصر كشريك استراتيجى فى المنطقة وهو ما يؤكد حجم الزيارات والعمل المتبادل حاليا ومستقبلا بين البلدين.


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