video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 07:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العسكرية الروسية توسع منطقة دورياتها فى الشمال السورى

الخميس، 14 فبراير 2019 07:08 ص
الشرطة العسكرية الروسية توسع منطقة دورياتها فى الشمال السورى قوات الجيش الروسى فى سوريا
أ ش أ
إضافة تعليق

وسعت الشرطة العسكرية الروسية نطاق عملها فى أراضى شمالى سوريا المحاذية لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

ودخلت دورية للشرطة العسكرية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، أمس بلدة عوشرية ذات الأغلبية الكردية والواقعة شمالى منبج على مبعدة كيلومتر فقط من مواقع الفصائل المسلحة، كما أقام الجيش السورى مخفرا على خط التماس فى هذه المنطقة مؤخرا، فيما تعمل الشرطة الروسية على تأمين المنطقة حتى خط التماس.


وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد دخلت الشمال السورى مطلع يناير الماضى بهدف الحيلولة دون وقوع استفزازات فى المنطقة بعد انتشار نقاط للجيش السورى فيها، وذلك إثر قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا واستعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية تستهدف مناطقة سيطرة الفصائل الكردية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استسلام 240 عنصرا من تنظيم "داعش" شرقى الفرات فى سوريا

الخارجية الروسية: الغارات الإسرائيلية على سوريا غير شرعية

سوريا

روسيا

أخبار سوريا

أخبار عربية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة