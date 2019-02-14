السيطرة على بقعة سولار بنهر النيل بأسيوط .. وتشغيل محطات المياه

وأشار المهندس محمد صلاح، إلي أن شركة مياه أسيوط اتخذت إجراءاتها الاحترازية على امتداد نهر النيل بدءاً من مركز صدفا وحتى مركز ديروط لمواجهة تلك البقعة البترولية بالتعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة ، وجهاز شئون البيئة، ومديرية الري بالمحافظة، والصحة وقيادة من المنطقة الجنوبية العسكرية والتى كان من بينها ترقب البقعة البترولية أمام مآخذ المحطات وتتبعها عبر وسائل النقل النهرى ، بالإضافة إلى السحب المستمر لعينات المياه من قبل الكميائيين بمختلف معامل الشركة ، والإطمئنان على سلامة نتائجها، ضماناً لاستمرار الثقة بين عملائها الكرام و التى تضعها الشركة بسواعد جميع أبنائها من أهم أهدافها.