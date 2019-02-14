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الخميس، 14 فبراير 2019 09:38 م
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السيطرة على بقعة سولار بنهر النيل بأسيوط .. وتشغيل محطات المياه

الخميس، 14 فبراير 2019 09:09 م
السيطرة على بقعة سولار بنهر النيل بأسيوط .. وتشغيل محطات المياه شركة مياه أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ،  رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إنه تم احتواء أزمة بقعة المواد البترولية "سولار" المتسربة بنيل أسيوط، والقادمة من سوهاج ، مضيفا أنه تم متابعة الموقف باستمرار من خلال السحب  المتتابع لعينات المياه من مختلف مآخذ المحطات للتأكد من سلامة المياه التى تضخ للمواطنين، مضيفاً أنه تم تشغيل كافة محطات المياه بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار المهندس محمد صلاح، إلي أن شركة مياه أسيوط اتخذت إجراءاتها الاحترازية على امتداد نهر النيل بدءاً من مركز صدفا وحتى مركز ديروط لمواجهة تلك البقعة البترولية بالتعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة ، وجهاز شئون البيئة، ومديرية الري بالمحافظة، والصحة وقيادة من المنطقة الجنوبية العسكرية والتى كان من بينها ترقب البقعة البترولية أمام مآخذ المحطات وتتبعها عبر وسائل النقل النهرى ، بالإضافة إلى السحب المستمر لعينات المياه من قبل الكميائيين بمختلف معامل الشركة ، والإطمئنان على سلامة نتائجها، ضماناً لاستمرار الثقة بين عملائها الكرام و التى تضعها الشركة بسواعد جميع أبنائها من أهم أهدافها. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


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