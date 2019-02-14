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السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 13 قطارا بخط الصعيد مارس المقبل بسبب أعمال تطوير

الخميس، 14 فبراير 2019 12:14 م
السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 13 قطارا بخط الصعيد مارس المقبل بسبب أعمال تطوير المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر
كتب رضا حبيشى
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قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلي على خط القاهرة - السد العالى ابتداء من أول مارس المقبل، وشملت التعديلات 13 قطارا،  بسبب أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة على هذه الخطوط، التى تتضمن تحديث نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد وصيانة السكك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين من الركاب .
 
وتتضمن التعديلات:
 
- تعديل موعد قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 17,15 بدلا من الساعة 17,30 
 
- تعديل موعد قطار رقم 972 إكسبريس القاهرة أسيوط ليقوم من القاهرة الساعة 16,20 بدلا من 16,10
 
- تعديل موعد قطار رقم 976 مكيف القاهرة الأقصر ليقوم من القاهرة الساعة 21,30 بدلا من الساعة 21,25 
 
- تعديل موعد قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج ليقوم من القاهرة الساعة 23,30 بدلا من الساعة 22,15 
 
- تعديل موعد قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الأقصر ليقوم من القاهرة الساعة 1,10 بدلا من الساعة 1,00 
 
- تعديل موعد قطار رقم 872 مكيف القاهرة اسيوط ليقوم من القاهرة الساعة 17,45 بدلا من الساعة 18,00
 
- تعديل موعد قطار رقم 188 إكسبريس القاهرة السد العالي ليقوم من القاهرة الساعة 18,00 بدلا من 18,15 
 
- تعديل موعد قطار رقم 90 إكسبريس القاهرة السد العالي ليقوم من القاهرة الساعة 22,15 بدلا من الساعة 21,35
 
- تعديل موعد قطار رقم 832 إكسبريس القاهرة أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 00,35 بدلا من الساعة 23,15 
 
- تعديل موعد قطار رقم 973 إكسبريس اسيوط القاهرة ليقوم من اسيوط الساعة 1,00 بدلا من الساعة 2,05
 
- تعديل موعد قطار رقم 152 ركاب الجيزة الفيوم ليقوم من الجيزة الساعة 16,55 بدلا من الساعة 17,00
 
- تعديل موعد قطار رقم 156 ركاب الجيزة الواسطي ليقوم من الجيزة الساعة 20,35 بدلا من الساعة 20,40
 
- تعديل موعد قطار رقم 756 ركاب الأقصر إدفو ليقوم من الاقصر الساعة 14,30 بدلا من الساعة 14,20
 
 
 
 
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