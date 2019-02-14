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السجون تفرج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسى وسط زغاريد النساء

الخميس، 14 فبراير 2019 02:31 م
السجون تفرج عن 585 سجينا بموجب عفو رئاسى وسط زغاريد النساء خروج السجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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ودع 585 سجينا السجون بموجب عفو رئاسى، وسط زغاريد النساء والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لسنة 2019.

 

وواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 339 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

 

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى، لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 246 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفيرأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.


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