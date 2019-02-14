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السجن 15 عاما لمتهمين و10سنوات لأخر أطلقوا النار على مركز شرطة العياط

الخميس، 14 فبراير 2019 02:25 م
السجن 15 عاما لمتهمين و10سنوات لأخر أطلقوا النار على مركز شرطة العياط محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمه جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد جابر بالسجن المؤبد 15 عامًا لمتهمين والمشدد 10 سنوات لأخر، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وإطلاق النار على مركز شرطة العياط والشروع فى قتل نقيب شرطة.
 
  
وصدر الحكم بعضوية المستشارين أمجد إمام علي ووائل مصطفي كامل وسكرتارية عصام حسين.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وهم كلًا من"غلاب.ق" 22 سنة نجار، و"إسلام.ن" 19 سنة نجار، و"مصطفى.ن" (هارب)، أحرزوا أسلحة نارية وذخيرة وتوجهوا صوب مركز شرطة العياط، مستقلين دراجة بخارية.
 
 
 تابعت التحقيقات، أن المتهمين نزلوا على مسافة قريبة من مركز الشرطة، وأطلقوا الأعيرة النارية من بنادق نارية صوب وحدة المباحث قاصدين قتل أى من ضباط الشرطة المتواجدين بالداخل.
 
 
وتابعت التحقيقات، أنه تصادف وجود نقيب الشرطة عماد رشاد أحمد داخل وحدة المباحث، والذى ما أن سمع صوت طلقات النار حتى احتمى بحائل حال دون إصابته بطلق نارى، بعدها فر المتهمين من مسرح الواقعة.
 
 
كشفت تحريات المباحث تورط المتهمين سالفى الذكر فى الواقعة، وعليه تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أثنين من المتهمين، أحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات فور انتهاء التحقيقات، والتى قضت بمعاقبة المتهمين بالأحكام سالفة الذكر.

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