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السجن المشدد 15 عاما لـ4 بائعين لقتلهم آخر فى الأزبكية

الخميس، 14 فبراير 2019 01:47 م
السجن المشدد 15 عاما لـ4 بائعين لقتلهم آخر فى الأزبكية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة 4 بائعين بالسجن المشدد 15عاما، لقتلهم آخر " محمد. ع.ع"، 41 عاما بائع متجول، " بخيت م ع " 41 عاما بائع، "محمد م ع " 38 عاما، بائع، " خالد ع ع " 48 عاما بائع، " إمام ف ع " بائع، " عبد المنعم ف ع " بائع لقتلهم آخر لخلافات على مبلغ مالي.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين محمد عليوة يونس ومعتز على صديق وأمين سر محمد سعيد.

 

وتعود القضية لفبراير 2013 عندما قام المتهمون بقتل المجنى عليه " محمود س س " وذلك عندما قاموا بتوثيقه بالحبال والتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء " عصيان خشبية، حديد، أحزمة جلدية، كرباج منهالين عليه بأنحاء متفرقة من جسده التى أودت بحياته، كما شرعوا أيضا فى قتل المجنى عليه " كريم أ م " بأن قاموا بتوثيقه بالحبال وضربه بذات الأسلحة كما قاموا بالقبض على المجنى عليهما " محمود س س "، " كريم أ م " واحتجازهم بدون وجه حق .

 

كما يشهد " كريم أ م " بائع بأنه أثر مشادة كلامية بينه والمجنى عليه الأول وبين المتهم الأول حضر باقى المتهمين وقاموا بالتعدى عليهما واصطحابهما رغما عنهم إلى أحد الحدائق وقاموا بتوثيقهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب باستخدام أسلحتهم البيضاء محدثين بالمجنى عليه الأول إصابات أودت بحياته.

 

كما يشهد "متولى أحمد متولى" مندوب شرطة أنه ورد إليه اتصال تليفونى من المتهم الأول باحتجازه لأخيه المجنى عليه " كريم أ م"، مطالبا بدفع مبلغ 2000 جنيه مقابل إطلاق سراحهم.

 

كما يشهد "مجدى نبيل أحمد " نقيب شرطة بقسم الأزبكية عقب القيام بتحرياته التى توصلت إلى مشادة كلامية بين المجنى عليهما والمتهمين تطورت إلى الضرب واحتجازهم لمدة تجاوزت السبع ساعات تنفيذا لذلك الاتفاق لتعديهما على المتهم الأول وأضاف أن الشاهد الثانى هو من تمكن من إطلاق سراح المجنى عليهما مقابل مبلغ 500 جنيه للمتهم الأول.

 


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