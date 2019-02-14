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الرقابة الإدارية تُخرج دفعة من برنامج تعزيز القدرات القيادية لمتميزى الدولة

الخميس، 14 فبراير 2019 06:55 م
الرقابة الإدارية تُخرج دفعة من برنامج تعزيز القدرات القيادية لمتميزى الدولة حفل تُخريج دفعة جديدة من برنامج تعزيز القدرات القيادية للمتمييزين بالدولة
كتب حازم عادل
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اُقيمت اليوم الخميس بهيئة الرقابة الإدارية احتفالية تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس الهيئة، بحضور وزراءالنقل والمالية والهجرة والآثار، وعدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية ، وذلك بمناسبة تخريج الدورة الخامسة من برنامج تعزيز القدرات القيادية للمتمييزين بالدولة.

 

وشهدت الدورة تدريب عدد (41) من القيادات التنفيذية بمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته واثر ذلك على النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأبرز التحديات التي تواجه الدولة وسياستها النقدية ، كما تم التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الهيئة في دعم الإستثمار وترشيح القيادات، وتمعقد عدة ورش عمل لتبادل الخبرات بين المتدربين وبعضهم البعض.

 

وألقى رئيس الهيئة كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم التهنئة للمتدربين، ووجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، لما له من عظيم الأثر على ثقل المهاراتالقيادية للحاصلين على البرنامج بما يعود بالنفع على مستوى أداء الوظائف العامة.

 
 
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الرقابه الاداريه

وزاره النقل

وزاره الهجره




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