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الدولار يتراجع 6 قروش أمام الجنيه ويسجل 17.5 جنيه فى نهاية التعاملات

الخميس، 14 فبراير 2019 05:50 م
الدولار يتراجع 6 قروش أمام الجنيه ويسجل 17.5 جنيه فى نهاية التعاملات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى، اليوم الخميس، بمتوسط 6 قروش، ليصل متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.50 جنيه، مقارنة بـ17.56 جنيه أمس الأربعاء، مدفوعًا بتحسن الموارد الدولارية لمصر. 
 
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
 
ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
 
 

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اليوم السابع بلس




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