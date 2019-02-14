الداخلية تضبط 91 قضية تموينية خلال 24 ساعة فى حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .

وأسفرت جهودها عن ضبط (91) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) لمنتجات الألبان ، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) ، لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية (الجبن الأبيض) مستخدماً خامات رديئة ، وغير صالحة للإستهلاك ، وإعادة تدويرها وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات ذات أحجام مختلفة ، حيث تم ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (3,685 طن) مستلزمات إنتاج (جبن شورتنج – زبد– لبن – منفحة – مثبت) ، (1,840 طن ) جبن أبيض منتج نهائى .. جميعها غير صالحة للإستهلاك ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك وكالة لتجارة السلع الغذائية ، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (الشاى) المغشوشة ، والمقلدة لأسماء وعلامات لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة .. حيث تم ضبط كمية كبيرة قدرها (24,960– أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وستون عبوة شاى) مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية ) ، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (4,204 – أربعة آلاف ومائتين وأربعة عبوة "كيك – بسكويت") غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها .. تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) ، لإنتاجه وتصنيعه (عطور) مغشوشة ومقلدة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ، وغير مدون عليها أى بيانات، وتعبئتة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء ، وعلامات لكبرى الماركات ، وأنها ذات منشأ أجنبى،حيث تم ضبط كميات قدرها (1,170 طن مستلزمات إنتاج "مواد خام، أسانس روائح، زيوت عطرية" و13,040 ثلاثة عشر ألف وأربعون عبوة "عطور" منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة للتموين والتجارة في ضبط (11) قضية أسطوانات بوتاجاز، و(3) قضايا مواد بترولية، و(15) قضية دقيق مدعم وأقماح، و(208) قضية فى مجال مخالفات المخابز ، و(9) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، و(12) قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

وضبطت شرطة التموين (62) قضية فى مجال الغش الغذائى، و(36) قضية فى مجال الغش التجارى، وتم ضبط (628) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط (23) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، و(22) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و(10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف"، وقضيتين فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.