video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يعتقل أبرز قيادى داعش فى درنة

الخميس، 14 فبراير 2019 09:38 ص
الجيش الليبى يعتقل أبرز قيادى داعش فى درنة الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى أن قوات الجيش تمكنت من القبض على القيادى البارز بتنظيم داعش الإرهابى والذى يدعى "حافظ مفتاح الضبع " فى المدينة القديمة بدرنة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، عن المسمارى قوله "إن الضبع سيكون بمثابة الصندوق الاسود الذى سيكشف من خلاله عن معلومات خطيرة عن التنظيم الإرهابى".. مضيفا "أن طرابلس لا مانع لديها فى أن تشارك تونس والجزائر فى التحقيق مع الإرهابى الداعشى".

وأوضح مصدر ليبى- فى تصريحات لبوابة الوسط الليبية، الليلة الماضية- أن الضبع المكنى بأبى أيوب أحد القيادات الإرهابية المطلوبة، وهو الناطق الرسمى باسم مجلس شورى مجاهدى درنة قبل أن يكلف الإرهابى محمد المنصورى خلفًا له.

ولفت المصدر إلى أن الضبع كان يقضى حكمًا بالسجن فى تونس لمدة 20 سنة، بعد تورطه فى عملية إرهابية جرت فى منطقة الروحية، مشيراً إلى أن السلطات التونسية أفرجت عن الضبع فى يوليو 2014 فى صفقة تبادل بعد خطف دبلوماسيين تونسيين فى طرابلس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صدام عسكرى بين حفتر – السراج جنوب ليبيا.. الجيش الليبى: السيطرة على حقل الشرارة ومهابط الجنوب منطقة حربية مغلقة.. البرلمان يتهم السراج بالتحالف مع الإخوان والقاعدة برعاية قطر.. والأخير يصعد بقواته فى أوبارى

الجيش الليبى يسيطر على حقل الشرارة النفطى جنوبى غرب البلاد بشكل كامل

الجيش الليبى

داعش

درنه

ليبيا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة