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الجيزة تبدأ طلاء عقارات بجوار الطريق الدائرى فى نطاق حى العمرانية

الخميس، 14 فبراير 2019 06:19 م
الجيزة تبدأ طلاء عقارات بجوار الطريق الدائرى فى نطاق حى العمرانية طلاء العقارات
كتب سيد الخلفاوى
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بدأ حى العمرانية فى طلاء عدد من واجهات المبانى الواقعة بنطاق الطريق الدائرى بنطاق الحى باللون البيج وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال طلاء 50 عقار فى المرحلة الأولى التى حددتها المحافظة للأحياء والمراكز والمدن. 

وقال اللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية إن أعمال الطلاء تمت خلال الساعات الأولى من اليوم ومستمرة لسرعة تنفيذ توجيهات المحافظ الخاصة بطلاء المبانى، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع الأهالى والجمعيات الأهلية لتحقيق التعاون الكامل وانجاز الأعمال . 

ويذكر أن محافظ الجيزة قد أعلن عن مكافأه للحى والمدينة والمركز الذى سينتهى من أعمال طلاء المبانى تشجيعاً لهم على انجاز الأعمال .

 

 


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