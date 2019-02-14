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الجارديان: نواب من حزب العمال يهددون بالاستقالة بسبب موقف زعيمه من البريكست

الخميس، 14 فبراير 2019 10:14 ص
الجارديان: نواب من حزب العمال يهددون بالاستقالة بسبب موقف زعيمه من البريكست تيريزا ماى
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أعضاء من حزب العمال المعارض فى بريطانيا يحذرون زعيم الحزب جيريمى كوربين بأنه سيواجه 10 استقالات من نوابه فى البرلمان ما لم يلقى الحزب بثقله خلف محاولة جديدة لإجبار رئيسة الحكومة تيريزا ماى على تقديم خطتها للبريكست للاستفتاء فى ظرف أسبوعين.

 

ويريد عدد من أعضاء الحزب ونوابه فى البرلمان أن يتولى زمام المبادرة فى السعى لمنع البريكست قبل أن ينفذ الوقت، إلا أن بعض الأعضاء الأساسيين متشبثين أيضا بأنهم لن يستطيعوا أبدا أن يدعموا فكرة الاستفتاء.

 

من جانبه، قال لين ماكلوسكى، الأمين العام للنقابة العمالية والحليف المقرب من كوربين، إن وقف البريكست ليس الخيار الأفضل لأمتنا، مما أثار جدلا كبيرا. وتابع فى تصريحات تلفزيونية قائلا إن رأيه أنه قد تم إجراء استفتاء فى عام 2016 صوت فيه الناس لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، ومحاولة الابتعاد عن هذا والتراجع عنه يهدد النسيج الديمقراطى الذى نعمل من خلاله.

 

وكان كوربين قد حدد فى خطاب الأسبوع الماضى خمس شروط لدعم ماى فى خطتها للبريكست، وهى ضرورة أن تتضمن: اتحاد جمركى دائم وشامل على مستوى المملكة المتحدة يكون له قول فى الصفقات التجارية المستقبلية، والتوافق الوثيق مع السوق الموحد مدعوما بالمؤسسات المشتركة، والانحياز للحقوق والحماية بحيث لا تتراجع المعايير البريطانية عن تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبى. والتزامات واضحة حول مستقبل مشاركة بريطانيا فى وكالات الاتحاد الأوروبى وبرامج التمويل، وأخيرا وجود اتفاقيات لا لبس فيها حول مستقبل الترتيبات الأمنية مثل استخدام مذكرة التوقيف الأوروبية.


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