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التعليم تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت

الخميس، 14 فبراير 2019 07:00 ص
التعليم تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب  الصف الأول الثانوى بالمدارس الثانوى أجهزة التابلت، للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت خلال الأيام ، بدء المرحلة الأولى من توزيع الجهاز اللوحى، على طلاب الصف الأول الثانوى اليوم الاثنين فى 20 محافظة ومديرية تعليمية وفقالخطة الزمنية لتوزيع الأجهزة على طلاب ومعلمى  الصف الأول الثانوى فى كافة المحافظات.
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى هى: الإسماعيلية (7919 جهاز" وبور سعيد (5682) والسويس (4075) ومرسى مطروح (1863) وشمال سيناء (3300) والوادي الجديد (2601) والأقصر (6349) وجنوب سيناء (832) والبحر الأحمر (2885) وأسوان (7289) والفيوم (14841) وبنى سويف (16643) وقنا (16353) والإسكندرية (45349) والقاهرة (91572) والمنيا (29854) وأسيوط (24801) وسوهاج (21137) والشرقية (50017) ودمياط (12582).

 

وشددت الوزارة على أن تمثل هذه الأجهزة، تعتبر الدفعة الأولى التى يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع على بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا.

 
 


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