"التعليم" تشترط تقديم شهادة الخدمة العامة ضمن أوراق مسابقة المعلمين

كتب محمود طه حسين

أوضح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، موقف، شهادة الخدمة العامة المطلوبة ضمن الأوراق التى تتقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.



وقال نائب وزير التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، إن ما يعتد به فى شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث؛ هى إما إتمام أداء الخدمة العامة، وبالتالى يكون مع المعلمة المتقدمة صورة منها أو الأصل، أو شهادة من الجهة المختصة تؤكد أن الخريجة أدت الخدمة العامة، وجارى استخراج الشهادة التى تفيد أداء الخدمة العامة



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الإفادات التى يتقدم بها البعض من الخريجات المتقدمات للمسابقة تعتبر مستندًا غير مكتمل، وبالتالى لن يعتد به، مؤكدًا شهادة الخدمة العامة مثلها مثل شهادة الخدمة العسكرية للذكور.



الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الخميس الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى صباح غدًا الجمعة.