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التضامن تتعامل مع 4269 مشردا وطفل بلا مأوى

الخميس، 14 فبراير 2019 11:06 ص
التضامن تتعامل مع 4269 مشردا وطفل بلا مأوى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فرق العمل المشتركة، التى تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين، الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ  بدء العمل  وحتى مساء أمس الأربعاء 4269 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الأربعاء مع 100 حالة مشرد و 86  طفلا بلا مأوى بإجمالى 186 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 79 حالة منها 53 حالة مشرد و 26 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 40 حالة منهم 16 حالة مشرد و 24 حالة طفل  بلا مأوى.

 وتتنوع  أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 14 بطانية و 113 وجبة ساخنة عليهم.  

 ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.





 


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غادة والى

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